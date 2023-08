Lions, un anno al servizio degli altri "Aiutiamo scuole e volontariato"

Si è recentemente concluso il 56° anno sociale del Lions Club Copparo. Un’occasione per l’ormai ex-presidente Luisa Vacchi di tracciare un bilancio di quanto svolto durante il proprio mandato. Durante la serata sono stati ricordati i services effettuati come il premio Penna d’oro, assegnato al noto musicista Antonio Rolfini e la ‘Penna d’oro alla carriera’ assegnata ad Alfio Pesci, da sempre presente nel volontariato copparese (attualmente è presidente Avis) e pittore autodidatta. Altri importanti service sono stati: il Poster della Pace, il progetto Kairos che ha visto al lavoro le classi delle scuole elementari del circondario copparese sul tema della inclusività. Poi, la raccolta di mozziconi di sigarette, plastica e vetro dalle strade in collaborazione con Plastic Free. Da non dimenticare, inoltre, il sostegno del Lions Club copparese al comune marchigiano di Pergola, devastato da un’alluvione. E ancora, la giornata in piazza con i Vigili del Fuoco che hanno coinvolto in attività dimostrative molti bambini e il sostegno ad A-rose Odv (Associazione Ricerca Oncologica Sperimentale Estense) in collaborazione con il Centro Nuoto Copparo. Altre iniziative sono state quelle della raccolta occhiali usati, le visite oculistiche ai bambini degli asili per lo screening dell’ambliopia. Il Club ha anche sostenuto il restauro del murales di Andrea ‘Pam’ Pamini al Parco della Marina.

v. f.