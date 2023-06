L’ipercoop le Mura riparte dopo il restyling Investimenti e interventi per un milione

Riparte completamente rinnovato l’ipercoop Le Mura, all’interno dell’omonimo centro commerciale, grazie all’impegno di Coop Alleanza 3.0. I lavori di ristrutturazione appena conclusi sono iniziati ad aprile, e sono stati realizzati a negozio aperto. Per il restyling la cooperativa ha investito quasi un milione.

A guidare i clienti nell’ipercoop ristrutturato – ampio oltre ottomila metri quadri – è un percorso semplice e funzionale, che si apre sul rinnovato reparto multimedia, con una postazione assistita e spazio per l’assortimento dedicato agli elettrodomestici. I clienti troveranno anche il reparto dedicato all’abbigliamento per neonati, bambini e adulti e uno spazio dedicato ai libri. Con i lavori di restyling in area di vendita arriva il corner ‘Amici di casa Coop’, lo spazio dedicato agli animali domestici caratterizzato da una vasta offerta specializzata di prodotti: è possibile trovare un assortimento di circa quattromila articoli, con particolare attenzione ai cibi per cuccioli, agli alimenti naturali e alle diete indicate nel trattamento delle principali patologie di cani e gatti. Il nuovo reparto casa è caratterizzato da una vasta gamma di prodotti a marchio Coop, tra cui utensili e tessile. A disposizione anche l’ampliata cantina dei vini che dà particolare risalto alle produzioni enologiche locali. Nel rinnovato ipercoop trovano ampio spazio i produttori del territorio. Questa attenzione è particolarmente evidente nella piazza del mercato dei sapori locali, uno spazio dove si intrecciano storie e sapori del territorio con una vasta scelta di vini, pasta e prodotti da forno proposti da fornitori del territorio.