L’ipotesi Zona franca urbana. Ok di Fabbri: "Un tavolo tecnico per sostenere gli imprenditori"

Via libera da parte del sindaco Alan Fabbri alla creazione di un tavolo di lavoro in merito all’istituzione della zona franca urbana (Zfu) per Ferrara, lanciata sul Carlino dai vertici di Confartigianato e condivisa proprio ieri da Cna e Confcooperative. Una soluzione, secondo il primo cittadino, funzionale anche per l’importante sfida delle infrastrutture: Cispadana e terza corsia A13 nel tratto Ferrara-Bologna. "Sollecitato dalle associazioni di categoria – scrive Fabbri – concordo sulla proposta di creare un tavolo di lavoro per l’istituzione di una zona franca urbana nel territorio di Ferrara. È mia volontà instaurare un tavolo tecnico per capire effettivamente come dare sostegno ai nostri imprenditori, che da tempo stanno vivendo un momento difficile, superando gli steccati ideologici e puntando invece a una volontà politica condivisa".

"Con grande impegno politico – continua il sindaco – , insieme nel 2022 abbiamo già ottenuto la ZLS in varie aree, sia nel Comune di Ferrara che in altri Comuni della provincia, con l’obiettivo di pianificare processi di semplificazione, una rete di servizi e agevolazioni per attirare strategicamente nuovi investimenti sul territorio". "Questo nuovo tavolo di lavoro sulla ZFU - aggiunge il primo cittadino - sarà inoltre propedeutico per poter incidere con più efficacia su un altro tema essenziale per Ferrara, ovvero quello delle infrastrutture. In particolare, mi riferisco alla realizzazione della nuova autostrada regionale Cispadana, su cui stiamo ancora aspettando risposte dalla Regione, e della terza corsia in autostrada per l’ampliamento della A13 nel tratto Bologna-Ferrara, oltre a tutta la viabilità connessa a queste future arterie, necessarie per il nostro territorio".

re. fe.