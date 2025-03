L’Ippodromo tutto nuovo. Studentato, partiti i lavori. Oltre un anno di cantiere

FERRARAIl sogno di avere uno studentato in più, con oltre cento posti letto, inizia a diventare realtà. Sono infatti partiti l’altro giorno i primi lavori finalizzati al restauro dell’ippodromo Cesare Fiaschi che, stando al piano finanziato da Ministero, Comune e Regione, dovrebbe trasformarsi in uno studentato a disposizione dei tantissimi fuorisede che ogni anno scelgono Unife. Il progetto di restauro riguarda il corpo centrale, che ospiterà alloggi e biblioteca, e due scuderie, di cui una ad uso sala conferenze e caffetteria e l’altra destinata esclusivamente ad alloggi. Tali funzioni si integrano a quelle già presenti nel lotto (piscina, palestra e associazionismo). L’intervento comporta non solo la trasformazione di un fabbricato in disuso, ma si connota anche per la sua utilità alla comunità locale.

L’operazione è infatti strategica al fine di attivare una nuova rete di relazioni sociali e di migliorare il contesto sociale e ambientale dell’intorno cittadino. L’importo stimato per la realizzazione dell’intera opera è di oltre 24 milioni, di cui 13 derivano da un maxi finanziamento di cui il progetto ha beneficiato grazie alla candidatura a un bando del Ministero dell’Università e della Ricerca. Al momento, dunque, siamo alla fase di accantieramento. Le fasi preliminari prevedono la delimitazione e messa in sicurezza dell’area, con la realizzazione della viabilità di cantiere già condivisa con il Comune. Seguirà una prima fase di demolizioni interne con lo stoccaggio temporaneo dei materiali di risulta nella corte dell’edificio principale. Eventuali allestimenti relativi a manifestazioni di qualsiasi natura dovranno tenere conto della presenza del cantiere e delle aree interdette ai non addetti ai lavori. Il finanziamento ministeriale sblocca accordi già definiti tra Comune e Università. Nello specifico: il Comune concederà l’edificio principale e due scuderie a Unife che assumerà l’intera gestione del restauro e del risanamento conservativo per il quale ha stanziato sul proprio bilancio ulteriori 3,2 milioni di euro che si sommano ai 500mila euro di fondi comunali e 233mila di contributo regionale.

Complessivamente saranno realizzati 119 alloggi per studenti con biblioteca, caffetteria, spazi di aggregazione e una sala polifunzionale. L’associazione che ha attualmente in gestione l’Ippodromo e la Contrada di San Luca potranno contare su locali rinnovati. La fine dei lavori è stimata nella prima parte del 2027. Particolarmente soddisfatto è il numero due della giunta, con delega all’Università Alessandro Balboni. "Parte finalmente un intervento molto atteso – scandisce – è che risponde a diverse esigenze, in primis alla forte domanda di nuovi posti letto per studenti fuori sede. Ci sarà un riequilibro tra domanda e offerta anche a favore dei ferrarsi – chiude –. E l’area dell’ippodromo, che oggi soffre di alcune criticità, beneficerà molto da questo intervento".