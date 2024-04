Lipu, contributo comunale di 30mila euro per l’attività di recupero di animali selvatici

Trentamila euro per permettere al Centro per il recupero degli animali selvatici (Cras) della Lipu di Ferrara di ampliare le proprie attività con una reperibilità estesa a tutti i giorni. A questo punta il nuovo stanziamento a favore dell’associazione con sede nel Giardino delle Capinere, approvato dalla Giunta su proposta dell’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni. "Il contributo di 30mila euro - dichiara Balboni - serve a supportare concretamente il Giardino delle Capinere per sviluppare nuove progettualità a sostegno del benessere animale, garantendo una maggiore reperibilità per soccorrere animali selvatici e inoltre acquistare un mezzo autorizzato per la raccolta ed il trasporto della fauna in difficoltà. Gli interventi promossi dalla Lipu si configurano come azioni fondamentali per la nostra amata città di Ferrara, non solo come recupero di fauna selvatica, ma anche in materia di educazione ambientale".

Nato nel 1992 da un progetto Lipu finanziato da Comune, Provincia e Regione, il Giardino delle Capinere ospita un Cras, che si occupa di soccorrere, curare e infine reintrodurre in natura, uccelli e piccoli mammiferi feriti, ammalati, debilitati o comunque temporaneamente incapaci di sopravvivere senza aiuto. Inaugurato nel 1997, il Cras è dotato di un ambulatorio con attrezzature moderne per interventi chirurgici ad elevato livello e accoglie animali da tutta la provincia di Ferrara e dai territori delle province di Rovigo, Mantova, Bologna e dalla Romagna.

Il Centro Lipu, con 14 voliere di varia dimensione, ricovera un migliaio di animali ogni anno, e comprende anche un Centro faunistico didattico, con un percorso tutto accessibile anche ai disabili, dove le voliere didattiche sono state realizzate con criteri innovativi e con materiali naturali. Quest’anno il Cras cambierà gli orari di apertura e di reperibilità telefonica garantendo una copertura di sette giorni su sette, compresi i festivi.