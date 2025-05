Lipu, sulle ali del cuore. Curati 2mila animali feriti

Un bilancio positivo delle attività della sezione ferrarese della Lipu (Lega italiana protezione uccelli). L’associazione gestisce il Centro recupero fauna selvatica, operativo al ‘Giardino delle Capinere’ in via Porta Catena. Il tutto in sinergia tra il Comune e l’associazione ambientalista.

I numeri dell’attività sono stati illustrati ieri. Sono intervenuti il vicesindaco e assessore comunale all’ambiente Alessandro Balboni e l’operatore del centro Lipu di Ferrara Luca Dambrosio. Dal 1993 la sede ferrarese della Lipu in oltre trent’anni ha accolto più di 30mila animali selvatici, 47mila visitatori e 7.600 alunni delle scuole. Solo nel 2024 sono stati ricoverati e curati 1.843 esemplari. L’amministrazione comunale ha raddoppiato il contributo economico annuale, passando da 30mila a 60mila euro, consentendo così una riorganizzazione e il potenziamento dei servizi offerti dal centro.

"Ferrara è da sempre una città attenta all’ambiente e alla biodiversità – ha dichiarato il vicesindaco Balboni –. La Lipu rappresenta un presidio fondamentale, che con passione, competenza e continuità si prende cura della fauna selvatica. Abbiamo voluto sostenere con convinzione il processo di crescita del centro, perché crediamo che la tutela della natura non sia solo un dovere etico, ma anche un’opportunità educativa per la nostra comunità".

Tra le principali novità del 2024, la riorganizzazione degli spazi, un corso per nuovi volontari, l’ampliamento dell’orario di reperibilità e l’intensificazione dei servizi di assistenza ai cittadini. Gli operatori della Lipu sono reperibili tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 18. Il 53% degli esemplari ricoverati è stato curato con successo e rilasciato in natura, grazie al lavoro di 19 volontari attivi, per un totale di oltre 5.800 ore di servizio solo nel 2024.

Tra le specie ospitate figurano esemplari di avifauna protetta, come grillaio, gheppio, barbagianni, rondone e picchio rosso maggiore, e mammiferi di pregio naturalistico e complessa gestione, come diverse specie di pipistrelli tutelati. Nel 2024 il Centro recupero fauna selvatica ha ricevuto 5.500 contatti telefonici.