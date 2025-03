Lirica, la delegazione coreana in municipio

Si rafforza il rapporto tra Ferrara e Daegu attraverso la lirica, un legame culturale nato da una collaborazione avviata nel 2021. I rapporti tra le due città, tesoro d’arte e di cultura la prima, cuore dell’opera lirica in Corea del Sud la seconda, continuano a rafforzarsi con nuovi e ambiziosi progetti. Dopo le produzioni di Don Giovanni, Turandot e Orlando Furioso, il teatro Comunale e la Daegu Opera House presentano la loro quarta coproduzione: Andrea Chénier, capolavoro di Umberto Giordano. L’opera, pietra miliare del repertorio lirico, ha debuttato ieri sera in prima europea al teatro Abbado, con replica prevista per domenica. Nella mattinata di ieri una delegazione coreana è stata accolta nella residenza municipale. "Ferrara continua a essere un punto di riferimento per la cultura e la musica a livello internazionale. La collaborazione con Daegu è un esempio virtuoso di scambio e crescita reciproca. La cultura, infatti, è il miglior strumento di dialogo tra i popoli, e questa collaborazione ne è la prova tangibile", ha detto Marco Gulinelli, assessore alla Cultura, portando i saluti del sindaco Alan Fabbri.

Il doppio appuntamento a teatro celebra il 140esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea del Sud ed è il frutto di un solido scambio culturale tra le due città, entrambe insignite del riconoscimento Unesco. Ferrara in questi giorni accoglie numerose autorità italiane e coreane, oltre a cantanti, artisti e maestranze provenienti da Oriente. "La nostra missione – ha detto Park Soon-tae, presidente della Daegu Foundation for Culture and Arts – è costruire ponti culturali attraverso l’arte e la musica. Questa collaborazione con Ferrara rappresenta un’opportunità straordinaria per rafforzare il dialogo tra le nostre due culture e promuovere la bellezza dell’opera lirica in una dimensione globale". Il direttore generale della Fondazione Teatro Comunale, Carlo Bergamasco ha voluto ringraziare la delegazione coreana aggiungendo che "la sinergia tra Ferrara e Daegu ha dato vita a spettacoli di altissimo livello, e Andrea Chénier è una produzione di grande impatto visivo ed emotivo". "Abbiamo lavorato per creare uno spettacolo che esaltasse la potenza drammatica di Giordano, attraverso una regia e una scenografia innovative" ha sottolineato Marcello Corvino, direttore artistico del Comunale. Nel corso dell’incontro in municipio si è parlato anche di una prova generale dedicata agli studenti e un progetto scolastico internazionale che ha coinvolto due licei ferraresi e uno francese. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di raccontare l’opera attraverso la registrazione di una trasmissione televisiva, offrendo una prospettiva giovane e innovativa sul capolavoro di Giordano.

Mario Tosatti