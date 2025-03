Lirica protagonista giovedì prossimo al Teatro ’900

Tra prove e concerti, al Teatro ‘900 di Tresigallo si vivrà immersi per un’intera settimana nella musica operistica. Appuntamenti clou saranno giovedì 13 marzo alle 20.30, quando si terrà il concerto lirico, con arie del grande repertorio operistico italiano e non solo. Venerdì 14 marzo alle 20.30, si proseguirà con il Gran Galà Lirico, concerto di arie operistiche accompagnate dalla preziosa Orchestra Città di Ferrara. Infine, sabato 16 marzo alle 16 andrà in scena il capolavoro mozartiano "Don Giovanni", con l’orchestra Città di Ferrara diretta dal maestro Mauro Perissinotto e la regia di Maria Cristina Osti. Interpreti d’eccezione saranno i giovani dell’Accademia di alto perfezionamento di Parma. Ad impersonare i piccoli fantasmi che puniranno Don Giovanni, saranno gli alunni delle 3° A e B dell’Istituto comprensivo di Ferrara "Alda Costa". La storia di Don Giovanni, il dissoluto punito per la sua condotta immorale, insegna che non si possono sfidare le leggi divine e umane. Un personaggio complesso, che incarna sia il fascino che il pericolo della trasgressione, e viene ad essere anche simbolo di libertà. La sua storia continua ad affascinare e a far riflettere sulla natura umana. Gli eventi, patrocinati dall’assessorato alla Cultura del Comune di Tresignana, verranno organizzati dall’Accademia Musicale di Parma e dall’Associazione "OperiAmo", supportate dalla Associazione "Amici del Teatro 900" e dalla Pro Loco di Tresigallo. "Continuiamo ad investire in cultura a 360 gradi con eventi di grande rilievo e qualità – afferma il sindaco con delega alla Cultura, Mirko Perelli –, convinti che siano strumento di crescita sociale ma anche turistica ed economica per il territorio".