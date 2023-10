"Lista Maggi, attesa e auspicata una forza liberale e moderata"

La decisione dell’assessore Andrea Maggi di partecipare alle prossime elezioni amministrative costituendo una propria lista civica, non stupisce, poiché attesa e auspicata. La configurazione amministrativa della nostra città necessita di una sperimentata rappresentanza liberale e moderata, che promuova e garantisca l’efficienza progettuale e operativa, oltre alla congruità dei ruoli per i diversi ambiti in termini di esperienza, competenza ed affidabilità. Il 2019 ha sancito una svolta politica profonda e innovativa, per espressa volontà degli elettori. Sullo stesso sentiero occorre proseguire nelle intenzioni e nelle fattività con un impegno certamente aggiuntivo, a conferma dei buoni risultati già raggiunti. In questo senso, doverosamente, la lista di Maggi si porrà in primo piano nel contesto politico della città, nella linea della continuità e del buon procedere. Civismo è la parola cardine, ove al centro sono le esigenze e le problematiche quotidiane dei cittadini, non l’esercizio inutile dello scontro frontale e della polemica ideologica di parte, fine a se stessa. Civismo significa spalancare le porte al coinvolgimento attivo di chi desidera contribuire alla crescita della propria realtà e quella di tutti. Nel comunicare la decisione di partecipare alle prossime elezioni con una propria lista civica, Andrea Maggi ha espresso senza fraintendimenti la volontà di essere parte positiva e determinante del buon governo, non subalterna ma protagonista nella prosecuzione di quanto dimostrato e operato. È una proposta conseguente alla quale corrispondere, essendo priva dei retroterra opportunistici che troppo spesso inquinano la politica. Ferrara necessita di coagulare i suoi abitanti nell’idea di una rappresentanza pragmatica e attenta, improntata al bene generale, al bene inclusivo. Nel 2024 si avrà la possibilità di continuare sulla strada intrapresa, senza divisioni e distinguo grazie alla serietà, alla coerenza e alla capacità amministrativa e civica. Allo scopo, occorrerà dare seguito alla riqualificazione urbana, al decoro e alla tranquillità del vivere per ogni ambito, in una delle città più belle del mondo.

* vice presidente

Ferrara Cambia ApS