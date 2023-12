Liste d’attesa al nido Veliero, arriva un aiuto per le famiglie

"In questi giorni uscirà l’avviso pubblico per le famiglie dei bambini e delle bambine che sono in lista di attesa al nido ‘Il Veliero’ e non sono riusciti ad accedere". L’annuncio l’ha dato in consiglio comunale, lunedì sera, l’assessore alla scuola e alla cultura Daniela Patroncini. Famiglie che hanno dovuto provvedere in altro modo, ovvero ricorrendo ad altri asili o baby sitter, per la gestione del tempo dei più piccoli, mentre i genitori sono a lavorare. Sono 23 i bambini di Vigarano Mainarda in lista d’attesa al nido ‘Il Veliero’ gestito a livello intercomunale insieme al Comune di Terre del Reno. "Abbiamo fatto un’indagine presso le famiglie per vedere chi aveva i requisiti – spiega l’assessore –: quasi tutte le famiglie di Vigarano, che sono la maggior parte di chi è in lista di attesa, rientrano in questi parametri. Si tratta di fondi statali che per quest’anno scolastico sono arrivati a Terre del Reno per la gestione del nido intercomunale. Nello specifico si stratta del ‘Fondo di solidarietà di Stato’ destinato ad aumentare il numero di posti all’asilo ‘il Veliero’ fino a 4 posti. Ma ne sono stati aumentati solo due". "Quattro non si riusciva" spiegano dai municipi. Per tanto sono rimasti 15mila euro. "O si restituivano – spiega l’assessore di Vigarano – oppure si poteva scegliere di riutilizzarli come prevede la legge. Abbiamo scelto di utilizzarli attraverso i voucher finalizzati a sostenere le famiglie dei bambini in lista di attesa che per Vigarano sono 23". L’assessore ha contattato le famiglie: "Abbiamo fatto una prima indagine conoscitiva contattando le famiglie e chiedendo loro se i bambini frequentano in un altro asilo, se hanno baby sitter e altro, per capire come si sono organizzati per vedere se poteva avere un senso uscire con un avviso pubblico". Da qui la scelta: "Abbiamo verificato che quasi tutte le famiglie avevano i requisiti per un ristoro sulle spese – conferma la Patroncini –. Da qui la scelta di pubblicare l’avviso pubblico per i voucher".

cl. f.