Liste d’attesa, Ausl precisa: "A settimana 4.500 esami"

Sulle liste di attesa nell’azienda sanitaria, che sono stati oggetto anche di una trasmissione tv, arrivano alcune precisazioni dell’Azienda sanitaria. "L’affermazione secondo cui la prenotazione di 21 prestazioni su 37 sarebbe bloccata è fuorviante. Non tutte le prestazioni elencate nell’articolo di stampa citato nel corso della trasmissione sono infatti prenotabili a Cup e per le altre è prevista l’attivazione della presa in carico". Ma l’azienda interviene anche sui casi specifici che sono stati tratti. "Rispetto ai casi specifici presentati, la visita pneumologica e la spirometria prescritte ad inizio 2023 sono controlli erogabili in 18 mesi, cioè entro metà 2024. Se, come la signora stessa ha detto, è stato attivato il servizio di presa in carico, gli appuntamenti saranno comunicati, ed erogati, entro tale periodo. Sulle altre prestazioni mostrate nella trasmissione – proseguono ancora dall’azienda – non è possibile rispondere puntualmente per mancanza di elementi: l’Azienda svolgerà comunque approfondimenti per capire come mai la presa in carico non sia stata proposta". Sul tema della specialistica ambulatoriale è utile evidenziare alcuni dati. Dall’ultimo rapporto Agenas emerge che la Regione Emilia-Romagna eroga 1.548 prestazioni per mille abitanti, contro una media nazionale di 1.014 per mille abitanti. Il valore più alto in Italia dopo quello della sola provincia autonoma di Bolzano. "La provincia di Ferrara è la seconda in Regione quanto a produzione – sottolineano ancora dalla direzione –. Le aziende sanitarie ferraresi erogano attualmente circa 4.500 prestazioni a settimana, tra visite e diagnostica per immagini, esclusi gli esami di laboratorio ed escluse le prestazioni non mappate dalla Regione. Negli ultimi tre anni, anche per la necessità del recupero nel post Covid, il numero delle prestazioni è stato incrementato. Nel 2023 sono state effettuate 1,3 milioni di prestazioni con un aumento complessivo del 5,7% rispetto agli anni precedenti. Nel corso del 2024 saranno immesse ulteriori 200mila prestazioni con l’obiettivo di limitare ulteriormente i tempi d’attesa. Questi elementi erano stati resi noti alla trasmissione".

re. fe.