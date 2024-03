"Liste d’attesa, convocate la Commissione"

La sanità è sempre al centro dell’attenzione ed è partita da Avanti Cento la richiesta urgente di convocazione di una seduta della Commissione speciale temporanea per la salvaguardia del pronto soccorso dell’ospedale di Cento. "Sono ormai trascorsi tre mesi dall’ultima seduta e riteniamo necessario avere aggiornamenti sulla situazione del nosocomio cittadino – scrive la consigliera Beatrice Cremonini –. Chiediamo di avere informazioni a proposito delle problematiche riscontrate dai cittadini relative alle prenotazioni delle visite specialistiche e alle liste di attesa e chiediamo che siano presenti l’assessore competente e i dirigenti dell’Ausl. Vista la tematica si chiede l’urgenza della convocazione". Argomento che vede in campo anche Fratelli d’Italia. "Abbiamo presentato un ordine del giorno per avere chiarezza su quanto sta accadendo sul territorio – dicono i consiglieri Alessandro Guaraldi e Francesca Caldarone riferendosi all’ospedale – Vedere il servizio di Fuori dal Coro ci ha fatto gelare il sangue nelle vene. La sanità dell’Emilia Romagna è sempre stata annoverata tra le migliori d’Italia, ma purtroppo i disservizi sono reali e dobbiamo fare chiarezza su quanto sta accadendo, lo dobbiamo soprattutto ai cittadini ed alla loro salute" E spiegano. "Per questo abbiamo presentato un documento in cui chiediamo al sindaco e all’assessore competente di rapportarsi con l’Ausl per avere i dati relativi alle prestazioni erogate a libera professione e tramite sanità pubblica nel 2019 e nel 2023. Chiederemo inoltre di attivarsi per organizzare un tavolo di confronto con i vertici Ausl, compresa la direttrice Monica Calamai". E concludono. "Questi dati saranno necessari per tutelare la salute dei cittadini, ricordando che sia le visite urgenti sia le visite per la prevenzione sono elementi fondamentali per il cittadino, ma anche per la tenuta del sistema sanitario – sottolineano –. Tutti devono avere il diritto di curarsi, indipendentemente dalla loro situazione economica".