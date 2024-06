"Liste d’attesa, ecco le azioni dell’Ausl"

"Il meccanismo di limitazione della profondità delle agende a Ferrara è stato eliminato il 4 aprile scorso, nell’ambito delle molteplici azioni intraprese per affrontare il tema dei tempi d’attesa". L’Ausl risponde così alle iniziative lanciate dal Coordinamento Salute e Sanità, che si propone di aprire uno sportello attraverso il quale gli utenti possano agire nei confronti dell’azienda in tema di liste d’attesa. Ed elenca le azioni intraprese. "Ulteriore aumento di prestazioni effettuate dai professionisti aziendali anche in orari festivi e serali – spiega l’azienda sanitara –; prestazioni di libera professione intramoenia, acquistate dalle aziende sanitarie, per incrementarne l’offerta; condivisione coi medici di una maggiore appropriatezza nelle prescrizioni; miglioramento organizzativo dei percorsi per far sì che i pazienti seguiti abbiano la prenotazione automatica dei controlli". Grazie a tali azioni, prosegue l’Ausl, "attualmente la maggioranza delle prestazioni viene prenotata entro i tempi previsti. Per le situazioni in cui, invece, non si riesca ugualmente a garantire le prestazioni nei tempi, si attiva un monitoraggio del caso finalizzato ad anticipare, laddove possibile, l’appuntamento, utilizzando gli appuntamenti disdetti o le nuove prestazioni immesse nel sistema". Questa modalità "supera dunque la necessità di richiedere la prestazione in libera professione da parte del cittadino. Non è in ogni caso percorribile, né previsto dalla normativa, il rimborso a seguito di richiesta effettuata a posteriori dell’erogazione della prestazione".