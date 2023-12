Liste di attesa, Evangelisti fa sua la battaglia. Interrogazione presentata al governatore

"Ridurre le liste di attesa, sia per i soggetti ordinari sia per quelli fragili, all’Azienda Usl di Ferrara e nel resto della regione". È questa la richiesta avanzata dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti, attraverso un’interrogazione, e che ricalca quanto segnalato nei giorni scorsi da Tiziana Gelli e Cinzia Luciani, rispettivamente responsabile e componente del direttivo del Circolo Fd’I di Comacchio. "Da recenti articoli degli organi di stampa e da testimonianze dirette risulta che, con riferimento alle visite mediche a Comacchio, le liste di attesa sono giudicate troppo lunghe – riporta Evangelisti -: un esponente del Tribunale dei diritti del malato, soggetto fragile, ha riferito casi, di cui alcuni personali: per un ecodoppler agli arti superiori è in attesa da 4 mesi, per una visita ortopedica da più di 2 mesi per un appuntamento, una visita cardiologica ottenuta dopo 3 mesi di attesa. Secondo alcune testimonianze, risulterebbe più semplice la prenotazione online collegandosi a mezzanotte poiché spesso alcuni utenti disdicono prenotazioni precedentemente effettuate". Da qui l’interrogazione per sapere dalla giunta Bonaccini "quali provvedimenti siano stati presi per lo smaltimento".