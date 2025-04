"Liste elettorali, via il nome del marito"

La proposta di cambiare la legge anacronistica, che nelle liste elettorali abbinava alle donne coniugate o vedove il cognome del marito, era partita addirittura da Vigarano e, nei giorni scorsi, dopo la modifica a una norma definita descriminante, le promotrici avevano ringraziato la senatrice D’Elia (proponente dell’eliminazione della norma). Ora il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni torna sull’argomento, sottolineando di essere pienamente d’accordo, ma anche chiedendo di riconoscere i meriti di chi ha lavorato per modificare una legge a dir poco obsoleta. Così l’esponente di Fd’I: "Sono contento che alcune esponenti della sinistra – rileva Balboni – abbiano manifestato pubblicamente la loro soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento al DL elezioni che semplifica la tenuta delle liste elettorali eliminando la norma che imponeva di aggiungere il cognome del marito a quello delle donne coniugate o vedove. In effetti si trattava di una norma anacronistica non più aderente al mutato costume sociale, oltre che un inutile adempimento burocratico. Mi sarei aspettato tuttavia un ringraziamento oltre che alla proponente senatrice D’Elia anche al relatore del disegno di legge, che si è adoperato per l’approvazione dell’emendamento esprimendo parere favorevole allo stesso e inducendo il governo, nella persona della sottosegretaria on. Wanda Ferro, ad associarsi. Come noto, infatti, è il relatore in accordo col governo a determinare l’approvazione o meno degli emendamenti. Una dimenticanza veniale, per carità. Spero non sia stata una scelta motivata dal fatto che sia il relatore (il sottoscritto) sia la sottosegretaria, sono due esponenti di Fratelli d’Italia. A pensar male a volte...".