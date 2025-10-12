"L’istituto comprensivo resta al suo posto"

Dopo il polverone suscitato da un comunicato diffuso lo scorso giovedì riguardante il supposto "dimensionamento" dell’IC4 di Cento (Istituto Comprensivo n. 4 di Cento, ndr), arriva, tramite un nuovo comunicato stampa, questa volta diramato dallo stesso Istituto, la smentita ufficiale da parte del polo scolastico e della sua Dirigente. "In riferimento ai recenti articoli apparsi su quotidiani locali e piattaforme social – dice il comunicato in questione –, il dirigente scolastico dell’I.C. 4 di Cento, prof.ssa Annalisa dell’Olio, comunica che la questione "dimensionamento" scolastico del proprio istituto comprensivo è stata travisata e le informazioni che circolano non corrispondono al vero. Non risultano decisioni recenti in merito né da parte della Regione, né da parte del Comune di Cento, né da parte di tutti gli altri enti coinvolti in questi processi decisionali. Si invitano le famiglie e il personale scolastico pertanto, a rasserenarsi, dal momento che non sussistono motivazioni che inficiano la fiducia nelle istituzioni".

Il comunicato diffuso nei giorni passati a nome di "docenti, personale Ata e genitori", aveva infatti allarmato e messo in agitazione la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo e tutti i cittadini del Comune di Cento. Nel comunicato in questione, infatti, veniva raccontato come l’Istituto avrebbe dovuto essere, appunto, "dimensionato", e quindi sostanzialmente soppresso, e i suoi studenti, il suo personale e i suoi docenti, distribuiti tra gli altri Istituti Comprensivi presenti nel territorio centese, creando grave disagio a tutte le parti in causa e un potenziale "sovradimensionamento" degli altri istituti scolastici del territorio.

Una decisione, quella rivelata dal comunicato del 9 ottobre, che veniva definita "inaccettabile per le tempistiche e per il regolare svolgimento dell’attività educativa e organizzativa delle scuole coinvolte, generando incertezza e disorientamento tra studenti, famiglie e personale". La smentita, arrivata nella giornata di ieri, al termine di un paio di giorni di apprensione, permette dunque a tutte le parti coinvolte nella vicenda di tirare un sospiro di sollievo: l’anno scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 4 di Cento, di stanza nelle frazioni di XII Morelli, Casumaro, Corporeno e Reno Centese, e la sua stessa esistenza non sono a rischio. Le lezioni, dunque, potranno continuare regolarmente.

Francesco Diozzi