L’istituto dona libri agli alluvionati

L’Istituto centese Ic ’Il Guercino’ ha scelto di proporre una donazione di libri per ragazzi alla Biblioteca Manfrediana di Faenza che ha subito ingenti danni con la recente alluvione. "Impressionante la montagna di libri, ancora da portare al macero che sono presenti nei pressi della Biblioteca, rovinati dall’acqua e irrecuperabili – dicono dalla scuola centese - Fra donazioni in denaro, poi serviti per acquistare libri nuovi, e libri in ottimo stato raccolti negli ultimi mesi dai bambini e bambine".