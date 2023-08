L’Italia brucia, la criminalità non va in ferie d’estate

Caro Lettore

L’Italia brucia, come ogni estate. Nel bagliore delle fiamme che illuminano la notte, le case, i volti terrorizzati dalla gente che scappa lasciando dietro le spalle quello che ha di più caro, affetti e beni che finiscono in fumo nei roghi. Appunto, come ogni estate. Lei punta il dito, parla di organizzazioni mafiose, di delinquenti che entrano in azione con la puntualità di un orologio che segna l’ora della criminalità, di una regia. Del resto come pensare il contrario? Difficile, molto. Tre concidenze, tre indizi fanno una prova. Passi che una volta, magari anche un po’ più spesso, la colpa possa essere di un mozzicone di una sigaretta, di un turista un po’ troppo distratto. Ma appunto questa rappresenta l’eccezione in un ingranaggio fin troppo rodato. Fatto di persone, di gruppi organizzati che appiccano il fuoco dove più fa danno, in una logica dietro la quale si nascondono magari speculazioni edilizie, altri disegni, interessi e un fiume rosso di soldi. Solo così si può ’capire’ perché ogni estate ci troviamo a lottare con questo fenomeno così drammatico, uno schiaffo all’ambiente, alle bellezze della nostra Italia messe a repentaglio. Un rischio per chi, con la divisa, scende in campo per lottare contro gli incendi, i nostri vigili del fuoco.