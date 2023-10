Lite a coltellate davanti alle Poste: ferito, è gravissimo. Choc sotto gli occhi dei passanti

Ferrara, 29 ottobre 2023 – Urla, rumore di vetro che va in frantumi e una lama che brilla nel buio. Questione di secondi. Un uomo rimane steso sul selciato in una pozza di sangue. Gli aggressori fuggono per le vie del centro, lasciando dietro di sé una scena agghiacciante. Sono ancora da chiarire le ragioni della lite sfociata nel sangue nel clou del sabato sera in pieno centro. Certi, al momento, solo i fotogrammi del terrore consumato alle 21 di ieri in viale Cavour, nel parchetto di fronte alle Poste centrali.

I soccorritori sul luogo dell’accoltellamento di viale Cavour

Il chiosco all’angolo con via Spadari è pieno. Chi beve un aperitivo, chi scambia quattro chiacchiere in allegria. Tra loro c’è anche un uomo di nazionalità tunisina con la moglie e il figlio piccolo sul passeggino. Il tranquillo tran tran del weekend viene spezzato di colpo dall’arrivo di un gruppo di persone (tre secondo alcune testimonianze, cinque secondo altre, tutti comunque nordafricani). Tra i nuovi arrivati e l’altro soggetto scoppia una discussione. I toni si alzano in una frazione di secondo. Dalle parole si passa alle mani. Spintoni, bottigliate. Alla fine spunta un coltello. Chi lo impugna affronta il rivale e lo colpisce più volte. Alcuni fendenti vanno a segno alla testa e alle gambe. L’uomo rovina al suolo, mentre gli aggressori fuggono sotto gli occhi atterriti delle decine di presenti.

Parte l’allarme. In viale Cavour si precipitano tre pattuglie dei carabinieri insieme all’ambulanza e all’auto medica del 118. I sanitari si prendono cura della vittima. È cosciente ma le ferite sono gravi e sta perdendo parecchio sangue. Dopo averlo stabilizzato lo portano all’ospedale di Cona, dove si trova tuttora ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto sono rimasti i militari ad ascoltare i racconti dei presenti. Prima tra tutti, la moglie del ferito, in lacrime con ancora il piccolo in braccio. Dai racconti dei presenti si cerca di capire la dinamica e le ragioni dell’accaduto. Una lite casuale? Una spedizione punitiva? Domande che al momento non hanno ancora trovato una risposta. Dalle prime (e tutte da verificare) testimonianze, pare che i protagonisti dell’alterco si conoscessero e che al centro della discussione ci fosse una bicicletta contesa (forse rubata). Tra i tanti presenti, c’è un ragazzo romeno che ha assistito a ogni istante di quanto successo. La sua versione viene subito raccolta dai carabinieri. "Stavo passando in bicicletta – racconta – quando ho visto quattro o cinque persone litigare. Uno di loro ha tirato fuori un coltello e ha colpito l’altro uomo con cinque o sei colpi. Sicuramente lo ha raggiunto alla testa e poi alle gambe. Subito dopo i suoi amici hanno fermato l’aggressore e lo hanno portato via. Sono scappati verso il centro". Il parchetto all’angolo delle Poste centrali è rimasto a lungo illuminato dalle luci blu dei carabinieri, impegnati fino a tarda sera per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire i contorni di un sabato sera di ordinaria follia.