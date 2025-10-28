Lite con il coltello e finto finanziere, tre giovani nei guai

Uno si è spacciato per un finanziere pretendendo di essere riammesso nel locale dopo essere stato buttato fuori, gli altri sono stati sorpresi con un coltello al culmine di una lite. È stata una nottata movimentata quella tra venerdì e sabato al College di via Arianuova. I carabinieri sono intervenuti nel locale in due distinte occasioni, entrambe concluse con delle denunce.

Ma procediamo con ordine. Il primo episodio si è verificato all’1.30. Un giovane, allontanato poco prima dal personale del locale per il suo comportamento non consono, si è qualificato come militare della guardia di finanza (pur non essendolo) e ha minacciato gli addetti alla sicurezza dicendo che se non lo avessero fatto rientrare avrebbe controllato i libri contabili della discoteca. In quel frangente, il ragazzo avrebbe addirittura chiamato il 112, spiegando anche all’operatore di essere un membro delle fiamme gialle. Sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri che hanno immediatamente identificato il ragazzo, risultato essere uno studente di vent’anni ovviamente privo di qualsiasi legame con la Finanza. Palesemente ubriaco, il giovane, dopo aver inizialmente rifiutato l’identificazione, se l’è presa con i militari oltraggiandoli ripetutamente. La sua serata si è così conclusa in caserma dove, al termine degli accertamenti del caso, è stato denunciato per usurpazione di funzione pubblica e oltraggio a pubblico ufficiale. Per lui è scattata infine anche una sanzione per ubriachezza molesta.

Poco più tardi, ancora un allarme sempre dallo stesso locale. Gli uomini dell’Arma sono intervenuti nuovamente al College intorno alle 3.45, a seguito di una accesa lite tra due gruppi di avventori, pare scoppiata a seguito di un urto involontario. Tra spintoni e urla, nel parapiglia era spuntato un coltello a serramanico, impugnato da uno dei soggetti coinvolti. L’arma – che non sembra essere stata usata per minacciare direttamente nessuno – è poi passata di mano. Il proprietario l’ha infatti allungata a un amico che se l’è nascosta in una scarpa. Un nascondiglio che però non è sfuggito ai militari che, durante i controlli, hanno recuperato e sequestrato la lama. Per i due giovani coinvolti nello scambio – un 20enne e un 26enne – è scattata una denuncia per porto d'armi.

"Purtroppo personaggi come questi creano disagio durante le serate – è il commento di Stefano Pini, titolare del College –. Per fortuna abbiamo addetti alla sicurezza sempre pronti a intervenire e la situazione è rimasta sotto controllo. Siamo poi sempre in contatto con le forze dell’ordine, alle quali noi per primi segnaliamo tali situazioni".

f. m.