Lite con la moglie, sequestrate armi al marito

Anche nel week-end appena trascorso, i carabinieri della Compagnia di Comacchio sono stati impegnati in attività di controllo sui Lidi, allo scopo di prevenire incidenti gravi sulle strade e il consumarsi di reati nei principali e frequentati luoghi della movida della costa. In questo contesto, un quarantenne del posto e un turista milanese di vent’anni sono stati denunciati alla Procura di Ferrara per guida in stato di ebbrezza, in quanto pizzicati alla guida con tassi alcolemici superiori al consentito. Ad entrambi, inoltre, sono state sequestrate le rispettive automobili per la successiva confisca.

A Lido delle Nazioni, durante un controllo a piedi, i militari hanno controllato due minorenni che sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish: i due giovanissimi sono stati segnalati al Prefetto di Ferrara. Nel corso dei controlli, a scopo cautelativo, a due uomini residenti nel Basso Ferrarese sono state ritirate le armi che detenevano legalmente per distinti episodi che li hanno visti protagonisti. Nel primo caso, gli uomini dell’Arma sono intervenuti per sedare un litigio tra marito e moglie in fase di separazione: a seguito dell’intervento, i militari hanno ritirato i fucili da caccia detenuti dal marito in via cautelare. Anche nel secondo caso i carabinieri della Stazione locale e del Nucleo operativo e radiomobile hanno sequestrato i fucili da caccia in possesso di uomo, ma per un diversa situazione. A spingere i militari al provvedimento sono state le minacce che il possessore delle armi avrebbe rivolto ad un camionista, ritenuto responsabile di aver parcheggiato il proprio autoarticolato nei pressi dell’abitazione del cittadino. Ad infastidire l’uomo sarebbe stata la ventola per la refrigerazione del mezzo pesante, ritenuta eccessivamente rumorosa, al punto di fargli perdere le staffe nei confronti del camionista.

In entrambe le situazioni, dunque, per scongiurare eventuali problematiche, ai due uomini sono state ritirate le armi da caccia che erano in loro possesso in via cautelativa, munizioni comprese. Dunque, prosegue l’attività degli uomini dell’Arma sulla costa comacchiese, con servizi ordinari e straordinari, intensificati in queste settimane estive per garantire sicurezza e presidio del territorio, anche a fronte dell’afflusso di turisti e visitatori che si recano a Comacchio e Lidi per trascorrere le loro vacanze o passare una serata o un week-end di svago. Un lavoro prezioso, quello degli uomini dell’Arma, per prevenire reati e situazioni di pericolo sulla viabilità del litorale.

