Lite e coltellate al Grattacielo Donna a giudizio per l’aggressione

Lite, sangue e coltellate tra le mura di un appartamento del Grattacielo. Un episodio avvenuto nel luglio del 2019 e finito al centro di un processo approdato in aula ieri mattina. A impugnare la lama, secondo le accuse, sarebbe stata una 52enne straniera. La donna, difesa dall’avvocato Valentina Bordonaro, è accusata di lesioni aggravate e minacce ai danni del convivente. Dopo un paio di rinvii legati all’irreperibilità dell’imputata, il procedimento è finalmente entrato nel vivo con i primi testimoni. Davanti al giudice è stato ascoltato l’agente di polizia che era intervenuto sul posto e aveva rinvenuto il coltello ‘incriminato’. Dopo aver ascoltato il teste, l’udienza è stata aggiornata a giugno.

I fatti finiti al centro del processo si sono verificati nell’estate di quattro anni fa in un appartamento al quarto piano della torre A del Grattacielo. All’arrivo degli agenti all’esterno dell’abitazione, l’uomo ha riferito di essere stato minacciato e aggredito con un coltello da cucina dalla compagna, la quale pretendeva che lui se ne andasse di casa. A riprova di quanto affermato ha mostrato una ferita all’estremità del gomito sinistro. A quel punto, i poliziotti sono saliti in casa e hanno trovato la donna. La sua versione non collima però con quella del convivente. La 52enne ha infatti spiegato agli agenti che nel pomeriggio dello stesso giorno il compagno l’aveva seguita in un’agenzia di collocamento per badanti nella quale si era recata per cercare lavoro. Qui l’avrebbe insultata pesantemente, prima di essere allontanato dal titolare dell’attività. Più tardi, il compagno sarebbe rientrato a casa insieme alla polizia, andando a prendere un coltello da sotto il letto e indicandolo come l’arma utilizzata per aggredirlo. La donna, dal canto suo, ha affermato di non aver avuto alcun contatto fisico con il convivente.

