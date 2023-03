Lite finita nel sangue Discute con l’amico e tenta di ucciderlo con balestra e machete

di Federico Malavasi Una freccia conficcata nel collo, due colpi di machete alla schiena, urla e sangue. Un modo truculento per regolare i conti con un amico al culmine di una lite. Fotogrammi della notte di follia vissuta tra ieri e venerdì a Bosco Mesola, dove un 28enne del paese ha rischiato di rimanere ucciso, sopravvivendo per miracolo alla furia di un coetaneo. Il ragazzo ha riportato lesioni piuttosto gravi alla base del cranio, alla spalla e alla schiena, ma se la caverà. L’aggressore – Giacomo Bovolenta, 27enne del luogo, disoccupato e incensurato – è stato fermato e accompagnato in carcere in attesa dell’udienza di convalida che probabilmente verrà fissata per lunedì. L’accusa della quale deve rispondere è duplice. Oltre al tentato omicidio gli viene contestata anche la detenzione di droga ai fini di spaccio. I carabinieri gli hanno infatti trovato in casa circa due chili tra hashish e marijuana. Notte di sangue. Tutto comincia intorno alle 19.40 in una casa di via Sacche, a Bosco Mesola. I due giovani si conoscono da tempo e abitano a poca distanza l’uno dall’altro. Venerdì sera il 28enne va a casa dell’amico. Trascorrono un po’ di tempo insieme, ma poi l’atmosfera inizia a farsi tesa....