Lite fuori da un locale, spunta lo spray urticante

Una lite davanti a un locale conclusa con una ‘spruzzata’ di spray urticante. Una vicenda sulla quale si sono subito messi al lavoro i carabinieri che, nelle scorse ore, hanno individuato il soggetto che era in possesso dello spray (anche se non si tratterebbe della persona che materialmente l’ha utilizzato nell’alterco). Per lui è scattata una denuncia per possesso di oggetti atti a offendere. Ma facciamo un passo indietro. Tutto comincia lo scorso weekend. I carabinieri della compagnia di Comacchio stavano svolgendo i loro normali controlli lungo la costa, con particolare attenzione ai luoghi della movida e maggiormente frequentati da turisti, quando sono stati allertati di una lite in corso all’esterno di un locale del Lido di Spina. Secondo quanto ricostruito al loro arrivo sul posto, sarebbe scoppiata una accesa discussione per motivi banali tra due maggiorenni. Ben presto, però, i due litiganti sono passati dalle parole alle vie di fatto. Uno dei contendenti ha infatti estratto uno spray al peperoncino e lo ha spruzzato in direzione dell’altro.

Dopo aver sedato la lite e identificato i due uomini coinvolti, i carabinieri si sono messi alla ricerca dello spray, che sulle prime non è stato possibile rinvenire. Gli uomini dell’Arma hanno quindi ascoltato i presenti e avviato alcune verifiche fino a quando, non molto più tardi, hanno individuato un ragazzo, ancora minorenne. I loro sospetti erano che lo spray ce lo avesse lui. L’ipotesi è stata ben presto confermata dal seguito dei controlli. Effettivamente, lo spray in questione ce lo aveva proprio l’adolescente. L’oggetto è stato immediatamente posto sotto sequestro, mentre il giovane si è trovato in un mare di guai. Per lui è infatti scattata una denuncia alla procura dei minori di Bologna per possesso di oggetti atti a offendere. La vicenda, però, non è ancora stata chiarita del tutto. I carabinieri lagunari stanno svolgendo ulteriori approfondimenti finalizzati all’esatta ricostruzione della vicenda e a verificare se lo spray sia stato utilizzato anche per altre aggressioni segnalate agli operatori.

re. fe.