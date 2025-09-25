Lite in famiglia svela un giro di droga del figlio

Una lite furibonda tra padre e figlio, con insulti e spintoni. Prima di venire alle mani, il padre decide di chiamare in aiuto i carabinieri. Al loro arrivo i militari cercano di sedare gli animi dei due, prima che dalle parole si passi ai fatti, con conseguenze gravi. Intanto, uno degli uomini dell’Arma si accorge di buste contenenti delle piantine ben tagliate simili alla marijuana appoggiate sul tavolo dell’abitazione della famiglia. Bastano dei sommari controlli per capire che dentro al nylon c’è la droga pronta per lo spaccio. Vicino alle buste c’è anche un bilancino di precisione per preparare le eventuale dosi. A questo punto, i militari, intervenuti per una lite familiare, devono arrestare il figlio 34enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È accaduto nella serata di martedì scorso: i carabinieri della compagnia di Comacchio hanno arrestato il giovane. La vicenda nasce da un’accesa lite familiare dove volano parole grosse tra padre e figlio. Proprio quest’ultimo, prima che la questione degenerasse, decide di chiamare il 112 per rappresentare la situazione. I carabinieri lagunari una volta raggiunta l’abitazione, cercano di comprendere i motivi della lite e riportare la calma tra i due, ma in quei frangenti notano sul tavolo della sala una sostanza vegetale imbustata, che aveva tutte le fattezze, anche olfattive, della marijuana, nonché un bilancino di precisione generalmente usato per creare le dosi. I successivi approfondimenti presso gli uffici di via Trepponti hanno permesso di chiudere il cerchio attorno a quel figlio, 34enne, che deteneva in casa oltre 90 grammi di marijuana e il materiale per il confezionamento, tutto sequestrato dai militari operanti. L’uomo pertanto è stato dichiarato in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e come disposto dall’autorità giudiziaria estense, è stato condotto presa la camera di sicurezza del Comando Provinciale di Ferrara, in attesa del rito direttissimo. Ieri pomeriggio il Tribunale di Ferrara ha convalidato l’arresto e rinviato l’udienza a novembre prossimo.