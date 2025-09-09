Lite in strada tra giovanissimi, arrivano i militari

Una lite in strada, le urla e, all’improvviso, spunta un coltello. Un ragazzo di appena 18 anni cerca di colpire il rivale, un minorenne che abita a Cento, sotto gli occhi dei passanti increduli. Alla fine ad avere la peggio, è il ragazzo più grande che subisce gravi lesioni a una mano. L’altro, invece, forse perché aiutato da alcuni amici, ne esce soltanto con qualche livido. È accaduto sabato notte mentre si stava svolgendo la fiera dei giovani a Pieve di Cento.

Uno scontro furibondo che per poco non finiva in tragedia. Soltanto l’intervento provvidenziale dei carabinieri della compagnia di Persiceto e della stazione locale ha evitato conseguenze più gravi. La dinamica dell’accaduto ora è al vaglio degli inquirenti e della procura di Ferrara. La pm Barbara Cavallo vuole chiarire alcuni aspetti ancora poco chiari della lite, che avrebbe coinvolto altre persone (tutte identificate) ma senza sfociare, per fortuna, in una rissa.

A subire le lesioni più gravi è stato il ragazzo maggiorenne, l’unico che è stato trovato in possesso di un coltello. Si cerca di capire se anche il minorenne fosse armato. A scatenare la lite, alcuni conti in sospesi fra i due che si trascinavano da tempo. All’origine del regolamento di conti, oltre alla consueta ragazza contesa, potrebbe esserci una questione di soldi. È soltanto un’ipotesi che dovrà essere confermata necessariamente dalle forze dell’ordine. Sta di fatto che per un attimo la lite furibonda, è riuscita a fermare la fiera dei giovani. Centinaia di persone hanno assistito al duello fra i due ragazzi. Sul posto, oltre gli uomini dell’arma della compagnia di Persiceto, sono intervenuti i sanitari dell’ambulanza del 118. La loro corsa contro il tempo ha evitato conseguenze più gravi per il ragazzo maggiorenne, che ha riportato ferite profonde soprattutto a una mano.