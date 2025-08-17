Lite nel parcheggio del supermarket, pugni e minacce con una bottiglia

Fearrar, 17 agosto 2025 – Pomeriggio di violenza in Gad. I fatti risalgono ad alcuni giorni fa e hanno come teatro il parcheggio di un supermercato nella zona di via Oroboni, dove un cittadino ghanese è stato aggredito fisicamente da un altro uomo. Solo il tempestivo intervento della polizia locale ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Gli agenti del reparto centro del corpo di polizia locale Terre Estensi sono intervenuti rapidamente dopo aver ricevuto una segnalazione tramite il numero di emergenza 113. Sul posto hanno trovato la vittima, un ghanese che, parlando in lingua inglese, ha riferito di essere stato aggredito con calci e pugni da un nigeriano ancora presente nelle vicinanze.

L’aggressore, identificato come persona già nota alle forze dell’ordine per precedenti comportamenti molesti nell’area del parcheggio, è solito presentarsi spesso in stato di ebbrezza chiedendo insistentemente elemosine ai clienti del supermercato. Durante il primo colloquio con gli operatori, ha negato l’aggressione sostenendo di essere stato a sua volta vittima.

Tuttavia, la sua versione è stata smentita dai fatti: pochi istanti dopo, lo stesso individuo si è avvicinato con fare minaccioso al segnalante, impugnando una bottiglia di birra vuota raccolta da un cestino dei rifiuti e minacciando di colpirlo. Solo l’immediato intervento degli agenti, che si sono frapposti tra i due disarmando l’aggressore, ha evitato conseguenze ben più gravi.

La bottiglia di vetro utilizzata per la minaccia è stata sequestrata come corpo di reato. L’indagato, privo di documenti di identità, è stato accompagnato agli uffici del comando per le procedure di identificazione, mentre la vittima ha sporto denuncia per lesioni e minacce aggravate. Il ghanese, che lamentava dolore alla mascella per il pugno ricevuto, è stato visitato da personale del 118. I sanitari non hanno rilevato segni evidenti di trauma, ma l’episodio ha comunque lasciato comprensibili preoccupazioni nella vittima. Dell’accaduto è stata data immediata comunicazione all’autorità giudiziaria.