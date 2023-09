Lite per gelosia finisce a coltellate. Due feriti, l’aggressore fugge in auto

Una lite per gelosia sotto casa dell’ex, una lama che luccica al sole del mattino e poi la fuga in auto, con conseguente caccia all’uomo per le strade di mezza provincia conclusa soltanto all’ora di pranzo all’ospedale di Cona. Fotogrammi degli istanti di delirio che si sono verificati ieri mattina a Migliarino. I dettagli dell’alterco finito a coltellate sono ancora tutti da ricostruire, e le versioni dei coinvolti sono ancora al vaglio dei carabinieri. Quel che è certo, al momento, è l’epilogo. Due cinquantenni feriti (un uomo e una donna della zona) e un terzo, anche lui italiano, fuggito in macchina e poi bloccato al pronto soccorso del Sant’Anna, dove pare fosse andato per farsi refertare.

Un passo indietro. Via Copparo, Migliarino. Sono le 8 del mattino e in strada c’è un uomo di 62 anni che aspetta. La ragione della sua presenza a quell’ora in quella strada sarebbe da ricercarsi in una relazione sentimentale interrotta da un paio di mesi. Una rottura mai veramente ‘digerita’ e accettata. A un tratto arriva una macchina con a bordo la ex e il suo attuale compagno. Il clima è teso e basta un attimo per degenerare. Stando alle prime ricostruzioni, il 62enne si avvicina all’auto e tenta di aggredire prima l’uomo e poi la donna. Nel farlo, brandisce un coltello. Ne nasce una colluttazione nella quale ad avere la peggio sono i due occupanti della vettura. Sono istanti concitati, volano urla e fendenti. La lama raggiunge l’uomo e la donna e li ferisce, fortunatamente in maniera non grave.

Così come era cominciato, tutto finisce in un lampo. Il 62enne sale in auto e si allontana, direzione Ferrara. Nel frattempo scatta l’allarme. Sul posto arrivano i carabinieri della compagnia di Portomaggiore e il 118. I due malcapitati vengono curati e portati all’ospedale del Delta. Dopo le medicazioni del caso vengono subito dimessi con prognosi di pochi giorni. Fortunatamente, le ferite erano superficiali e i due non sono mai stati in pericolo di vita. La notizia dell’alterco e della fuga di uno dei protagonisti viene diramata a tutte le pattuglie sul territorio, che avviano una caccia all’uomo durata per alcune ore. Tutto finisce verso l’ora di pranzo al pronto soccorso di Cona.

È lì che i carabinieri trovano il fuggiasco. L’uomo era andato all’ospedale per farsi refertare, asserendo di essere stato a sua volta picchiato. Portato in caserma, fornisce la propria versione dei fatti. Stando a quanto trapelato, avrebbe assicurato di essere stato lui la vittima dell’aggressione e di aver preso il coltello dalla propria macchina per difendersi. Ora tutte le versioni sono al vaglio degli inquirenti, i quali stanno cercando di ricostruire con esattezza i dettagli di quanto accaduto. Una volta chiarita la dinamica dei fatti la procura dovrà valutare se e quali provvedimenti adottare.