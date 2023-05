Lite per gelosia, urla e botte in zona Gad

Ci sarebbe una questione di gelosia e tradimento all’origine della maxi lite tra nigeriani scoppiata venerdì sera dalle parti di via Oroboni. Attimi di altissima tensione che non sono passati inosservati ai residenti della zona. A dare l’allarme alla centrale operativa della questura è stato proprio uno dei partecipanti all’alterco. Lo straniero, stando a quanto raccontato agli agenti, si è trovato all’improvviso davanti a casa un gruppo di persone dagli intenti non proprio pacifici. Al telefono non è riuscito a spiegare con chiarezza la situazione agli operatori, perciò la questura ha deciso di inviare sul posto le volanti per capire cosa stesse accadendo con esattezza. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, la situazione era ormai degenerata. In strada c’era un gruppo di sei persone (tra cui una donna) intente a litigare furiosamente, arrivando anche alle mani. L’intervento delle volanti ha permesso di calmare gli animi e di sedare la lite prima che qualcuno rimanesse seriamente ferito. Una volta riportata la situazione alla tranquillità, gli agenti hanno provveduto a identificare tutti i presenti. Il passaggio successivo è stato cercare di stabilire le ragioni di quella violenta lite scoppiata in strada. Sentiti i presenti, i poliziotti delle volanti hanno appurato trattarsi di un bisticcio scaturito – come anticipato – per ragioni sentimentali. Conclusi gli accertamenti, i poliziotti hanno segnalato l’episodio all’autorità giudiziaria per tutte le valutazioni del caso.