Lite sul bus e video con il cellulare. Rapina la rivale e finisce in manette

È stata piuttosto breve la fuga di una trentaduenne che ha malmenato e strappato una collana dal collo di un’altra donna, cercando successivamente di far perdere le proprie tracce. Il singolare episodio è avvenuto nella giornata di ieri a Copparo. Il tutto è cominciato a bordo di un autobus, dove si è scatenato un diverbio tra le due donne. Il motivo? Quella che è diventata la vittima della vicenda avrebbe chiesto alla trentaduenne di abbassare la voce, in quanto stava soffrendo di un’emicrania. Da lì è scaturita una accesissima discussione tra le due. Una discussione che è degenerata in maniera piuttosto pesante. Secondo la ricostruzione dei fatti, la trentaduenne ha alzato le mani sulla donna, aggredendola. Poi, le ha strappato di dosso la collana e con il gioiello in mano, ha cercato di far perdere le proprie tracce. Ma, però, non si è accorta che la vittima era riuscita a riprenderla con il proprio cellulare. E questo è stato fondamentale per aiutare i carabinieri della Compagnia di Copparo, chiamati sul posto, nella ricerca della trentaduenne.

Le immagini riprese, infatti, sono state immediatamente acquisite dagli uomini del Nucleo Radiomobile e sono state determinanti per il loro intervento. I militari, coordinati dalla Centrale Operativa di Copparo e in possesso di una descrizione particolarmente dettagliata, si sono messi immediatamente sulle tracce della fuggitiva. Gli uomini dell’Arma hanno setacciato le aree ritenute di maggior interesse, e le loro ricerche hanno avuto esito positivo.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare la responsabile e ad arrestarla per il reato di rapina. Nel primo pomeriggio di ieri, presso il Tribunale di Ferrara, si è celebrata l’udienza di convalida dell’arresto. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha rimesso in libertà la trentaduenne di origine straniera in attesa del processo. Dall’inizio dell’anno i carabinieri hanno intensificato i controlli nel territorio copparese, dedicando grande impegno e sforzi per prevenire e contrastare i fenomeni predatori di ogni tipo, come furti e rapine. E nella giornata di ieri tali sforzi hanno dato indubbiamente i loro frutti, concretizzati con l’arresto della trentaduenne. Un’altra operazione ben condotta dai carabinieri, che ancora una volta confermano le grandi capacità investigative.

Valerio Franzoni