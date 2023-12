Lite tra badanti, una finisce all’ospedale. Arrrivano i carabinieri

Per una lite tra badanti, o comunque cittadine ucraine in attesa di un lavoro, una di queste è finita in ospedale. E c’è voluto l’intervento dei Carabinieri per raffreddare gli animi. E’ successo in una casa di San Biagio, giovedì scorso. Erano circa le 21,30 allorquando una donna ha cercato riparo in un vicino circolo del paese. Scappava da una sedicente aggressione subita per mano di una connazionale, ospite anch’essa di una terza persona dell’Est Europeo. Qui, per motivi legati all’assunzione in un’azienda del posto, sarebbe scoppiata una rissa. Una zuffa, che alla fine ha visto darsela a gambe levate chi aveva avuto la peggio, scappata in cerca di aiuto ed inseguita dalle altre. Al che i gestori del locale, visto lo stato di agitazione ed i graffi al volto che ostentava la fuggitiva, ha pensato bene di allertate il 118 ed i militari dell’Arma. Che giunti sul posto hanno rilevato il caso. E, sentite le altre donne coinvolte nell’accapigliamento, hanno sedato i bollenti spiriti, accompagnando poi la ferita al pronto soccorso.

Nando Magnani