Lite tra stranieri, arrivano i militari

Una lite tra due stranieri, secondo gli inquirenti per via di una partita di sostanza stupefacente, vicino al parco Coletta, e subito è scattata la chiamata ai carabinieri, che sono immediatamente accorsi sul posto. I due sono stati avvertiti dell’arrivo dei militari e si sono dati alla fuga con i monopattini prima di essere fermati. Secondo i residenti gli stranieri si erano dati appuntamento per un regolamento di conti, presumibilmente legato alle sostanze stupefacenti. Hanno iniziato a litigare urlando e richiamando l’attenzione delle famiglie con bambini che frequentano il parco. Prima che la lite degenerasse, i cittadini hanno chiamato i carabinieri della Compagnia di Ferrara. In pochi secondi sono arrivati i militari che hanno messo in fuga i due litiganti.