Liti, furti e ubriachi: stretta su centro e stazione

La questura ha intensificato negli ultimi giorni l’attività di controllo in centro e al Gad. Le volanti, affiancate dalla squadra mobile, hanno assicurato una presenza capillare e interventi tempestivi, con particolare attenzione ai fenomeni di microcriminalità che impattano sulla vivibilità delle aree più frequentate. Tanti gli interventi effettuati.

Le volanti sono intervenute in un negozio dove un giovane aveva tentato di rubare merce dagli scaffali. Bloccato e messo in sicurezza, gli agenti hanno raccolto gli elementi di riscontro e lo hanno denunciato per tentato furto. Determinante l’azione investigativa della squadra mobile in un altro episodio di tentato furto ai danni di una piadineria del centro, dove un uomo — già sottoposto ai domiciliari — aveva provato a introdursi forzando la serratura senza riuscirvi. Attraverso la visione e l’analisi delle immagini di videosorveglianza poste all’esterno del chiosco, gli agenti sono risaliti all’identità del soggetto, denunciandolo per tentato furto.

Sempre in centro, le volanti hanno sanzionato un uomo per ubriachezza molesta. Nel corso della medesima giornata lo stesso soggetto è stato denunciato per aver violato l’ordine di allontanamento dal centro cittadino che gli era stato notificato a tutela del decoro urbano e della sicurezza dei passanti.

Sul fronte della ricettazione, un altro intervento coordinato tra volanti e Mobile ha consentito di recuperare una bicicletta rubata: una cittadina ha riconosciuto la propria bici tra le mani di un individuo e ha contattato il 112. Giunti sul posto, i poliziotti hanno verificato che la donna era in possesso della denuncia e di fotografie del mezzo sottratto; l’uomo è stato denunciato per ricettazione e la bicicletta restituita.

Nella notte, le volanti sono state chiamate ad intervenire per una lite tra più giovani nei pressi del centro, passata alle vie di fatto. I soggetti coinvolti sono stati tutti identificati. La polizia di Stato proseguirà nei servizi di controllo del territorio, invitando i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta al 112.