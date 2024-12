Liti nei locali del centro storico: denunce e Daspo urbano dopo i controlli della polizia

Recenti liti nei locali del centro storico hanno portato a denunce e all'emissione di Daspo urbano. Gli episodi si sono verificati tra lunedì e martedì scorsi e venerdì.

Nel primo caso, gli agenti della sezione Volanti sono intervenuti in un bar dove una lite tra clienti è degenerata in minacce e percosse. L'intervento delle forze dell'ordine è stato necessario per riportare la calma, seguito da denunce per percosse e minacce.

Un episodio simile si è verificato venerdì in un altro locale del centro, con denunce e Daspo urbano emesso dal questore. I controlli straordinari della polizia sono stati eseguiti con il personale dell'Upgs e pattuglie del Reparto prevenzione crimine Emilia Romagna di Bologna.

Durante i controlli, sono state identificate 93 persone, di cui 31 con precedenti di polizia, e controllati 13 veicoli. Venerdì sera, la polizia è intervenuta presso un esercizio commerciale per un furto. Gli autori, entrambi cittadini stranieri, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso.

Giovedì pomeriggio, un intervento straordinario congiunto fra tutte le forze di polizia ha avuto luogo nelle zone di piazza Travaglio, Porta Paola, via Baluardi, via delle Chiodare e viale Cavour. L'operazione mirava a contrastare l'illegalità legata allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori e al rispetto delle norme sull'immigrazione e sulla sicurezza urbana.

Sette pattuglie e quattordici tra agenti e militari hanno identificato 84 persone, di cui 18 stranieri, controllato 56 autoveicoli e elevato 3 contravvenzioni al Codice della Strada.