Litiga con il marito e si allontana di casa. La ritrovano in stato confusionale dopo ore

Dopo un litigio con il marito, esce di casa in auto rendendosi irreperibile per molte ore. Poco dopo contatta i suoi familiari, e spiega di essere stanca e di volerla fare finita. I familiari chiamano immediatamente i carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, che si mettono sulle tracce della donna. Gli accertamenti consentono ai militari di localizzarla nel Ravennate. Il resto lo fa la sensibilità di una Carabiniera che, trovandosi in caserma nel momento in cui i familiari stanno formalizzando la denuncia di scomparsa, si “intrufola” in punta di piedi nella conversazione tra la figlia e la donna e, con professionalità e sensibilità , riesce a istaurare un rapporto di fiducia. Intanto i carabinieri nela Ravennata la rintracciano la donna sana e salva, anche se provata. è accaudto sabato scaorso tra Portomaggiore e Ravenna.