Litiga con la ex e assale i carabinieri. Arrestato dopo la serata di caos

Litiga con l’ex compagna e poi aggredisce i carabinieri, facendone finire uno all’ospedale. Sono i contorni della serata di follia che si è vissuta sabato a San Biagio. Protagonisti un uomo e una donna, entrambi di origine ucraina, di quaranta lui e 57 anni lei. Dopo alcuni momenti ad alta tensione, il tutto si è concluso con l’arresto del quarantenne, ora accusato dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ma facciamo un passo indietro fino alla serata di sabato. Il caos esplode all’improvviso in un’abitazione della frazione sul Reno. I due iniziano a litigare. L’uomo dà in escendescenza e inizia a inveire contro la malcapitata. Quest’ultima, spaventata, dà l’allarme al 112. Sul posto si precipita immediatamente una pattuglia dell’Arma. Al loro arrivo sul posto, i militari trovano l’uomo in evidente stato di agitazione. Nemmeno la vista delle divise è sufficiente a ridurlo alla calma. Anzi, ne ha anche per loro.

Prima gli urla addosso tutta la sua rabbia, arrivando persino a minacciarli pesantemente. Poi passa alle vie di fatto, scagliandosi addosso a uno degli operatori e colpendolo con tutta la sua forza. Nell’alterco, il carabiniere ha riportato diverse cotusioni che hanno reso necessario un passaggio in ospedale. Dopo le cure al pronto soccorso del Mazzolani Vandini, è stato dimesso con una prognosi di dodici giorni. Nel frattempo, non senza fatica, gli altri operatori sono riusciti ad avere la meglio sull’ucraino. Alla fine è stato immobilizzato e accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso. Al termine è stato dichiarato in arresto per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo due notti nelle camere di sicurezza della Compagnia portuense, ieri mattina è stato condotto davanti al giudice per l’udienza di convalida dell’arresto.

Il tribunale ha per prima cosa convalidato l’arresto eseguito dai militari. Subito dopo ha disposto l’immediata liberazione del soggetto e rinviato l’udienza al 13 maggio, a seguito della richiesta di termini a difesa avanzata dal legale del quarantenne. In quell’occasione, il processo a suo carico entrerà nel vivo.

re. fe.