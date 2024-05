Litiga e prende a bastonate un’auto. Giovane arrestato e condannato

CENTO

Al culmine di una lite, il ragazzo, 24 anni di nazionalità tunisina, avrebbe danneggiato pesantemente l’auto di un centese, il quale ha poi allertato i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Cento lo hanno arrestato per danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’episodio è accaduto nella serata dell’otto maggio quando un cittadino centese stava rientrando alla guida della sua autovettura presso la sua abitazione, quando per strada ha visto un ragazzo venirgli incontro con un bastone. Il centese ha fermato il mezzo e ha iniziato adinsultarlo e colpire con il bastone l’autovettura, per poi salire sul cofano e dare calci sul parabrezza fino a romperlo. Immediata da parte del malcapitato la telefonata al 112 che ha subito inviato una gazzella. Nel frattempo il ventiquattrenne si è accanito contro il veicolo. Raccontando poi in un secondo momento che si era arrabbiato perché in precedenza quell’auto l’aveva quasi investito. Situazione comunque che non sarebbe emersa nel corso del processo per direttissima che si è svolto ieri.

I carabinieri, quindi, allertati hanno individuato l’autore del danneggiamento grazie anche alle indicazioni della vittima. Quando i militari si sono avvicinati e hanno cercato di calmarlo, il ventiquattrenne ha invece iniziato a insultarli e subito dopo gli si è scagliato contro colpendoli con una testata, pugni e calci. Tempestivo e professionale l’intervento dei due militari dell’Arma che, per fermare l’irruenza del cittadino tunisino, sono stati costretti ad usare lo spray urticante. Solo così sono riusciti a contenere il ventiquattrenne e ad ammanettarlo.

Inspiegabile la motivazione sottesa a tanta ira e violenza da parte del giovane straniero che è stato tratto in arresto per danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida come disposto dal sostituto procuratore di turno, Andrea Maggioni. Ieri mattina al termine dell’udienza tenutasi presso il Tribunale di Ferrara, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato condannato a otto mesi di reclusione con pena sospesa. Quindi rimesso in libertà.

