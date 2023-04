Ferrara, litiga con la ex e fugge con un fucile

Ferrara, 2 aprile 2023 – Le loro urla durante una discussione molto agitata hanno attirato l’attenzione dei passanti. Da qui la richiesta di intervento alle forze dell’ordine e la fuga dell’uomo a bordo di un’auto dove prima aveva caricato un fucile: questo lo scenario in cui si è consumato nel primo pomeriggio di venerdì l’arresto di un cinquantenne, con l’accusa di porto abusivo di armi. Sembra infatti che lui non sia in possesso di un porto d’armi e che il fucile da caccia rinvenuto nell’auto alla guida della quale è stato fermato, non fosse denunciato. Questo l’ambito in cui si sono consumati i momenti di paura per quanti si sono trovati a passare davanti al locale di via Saraceno, che è stato il teatro della violenta lite tra il cinquantenne e la sua ex compagna. Locale che in quel momento era chiuso: l’accesa discussione è avvenuta poco prima dell’ora di pranzo. A due passi da un centro storico, piuttosto affollato anche perché giorno di mercato. E qualcuno, allarmato da quelle urla ma, soprattutto, da quel fucile caricato sull’auto, ha deciso di chiedere aiuto.

La fuga. L’uomo alla guida della vettura è stato inseguito e bloccato poco più tardi in via Bologna. Dentro l’auto, ovviamente, ancora il fucile da caccia con il quale sarebbe uscito dal locale. Dai successivi controlli delle forze dell’ordine, è emerso che l’arma non è regolarmente denunciata e che il cinquantenne – il quale sembra avere alcuni precedenti – non è in possesso del necessario porto d’armi. Per questo il pubblico ministero di turno, Isabella Cavallari, ha disposto l’arresto del cinquantenne che è quindi stato trasferito nel carcere di via Arginone, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà la prossima settimana. Mentre il cinquantenne veniva fermato in via Bologna, altre forze dell’ordine, con l’ausilio dei vigili del fuoco, sono entrati nel locale, ancora chiuso. Il dubbio, probabilmente, è che potesse esserci qualcuno ferito. Una volta dentro, la scoperta che, per fortuna, non ce n’erano. Qualche passante, terrorizzato, si era rifugiato in un negozio vicino al locale. Alcuni hanno anche detto di avere udito degli spari, ma pare che in realtà non ci siano stati.

Le indagini. Il magistrato che segue il caso dovrà ora ricostruire innanzitutto che cosa ha originato la violenta lite tra il cinquantenne e la sua ex. E se fosse stata la prima volta, o se magari non ci siano anche delle segnalazioni precedenti. La paura tra i passanti è stato davvero molta, tanto che come di frequente accade in queste occasione, passando di racconto in racconto, qualcuno ha anche pensato che dentro quel locale si fosse consumato un delitto. Alcuni hanno addirittura ipotizzato un omicidio.

Per fortuna non è andata così. Ma la vicenda deve essere sicuramente ricostruita nei minimi dettagli: capire dove si trovava l’arma. Se l’uomo è arrivato nel locale con il fucile, oppure se l’ha preso da lì. E a che cosa gli serviva se non era in possesso del porto d’armi.

Ricostruzione cui potrebbe dare un contributo proprio il cinquantenne, magari già davanti al giudice che nei prossimi giorni sarà chiamato a convalidare o meno l’arresto.