Liturgia e bellezza nel Romanticismo. Un concerto per organo e trio di voci

Torna Ferrara Organistica, tradizionale rassegna di musica per organo del conservatorio Frescobaldi, che si propone, tra l’altro, di valorizzare il patrimonio organario cittadino e della sua provincia attraverso concerti che coinvolgano docenti e allievi, nonché ensemble musicali vari, della massima istituzione musicale ferrarese. La rassegna, che coinvolge alcune chiese della provincia che custodiscono organi di grande pregio, prosegue oggi alle 17 a Voghenza nella chiesa parrocchiale di San Leo.

È con particolare entusiasmo che la rassegna Ferrara Organistica, approda nel cuore antico del cristianesimo ferrarese: le navate della chiesa arcipretale di San Leo – antichissima sede vescovile – accoglieranno una proposta musicale inconsueta. Un trio vocale composto da Kexin You soprano, Thomas Gelain tenore, Zige Wang baritono, e l’organista Devid Pavanati eseguiranno infatti un concerto intitolato ‘Al servizio di liturgia e bellezza: il Romanticismo sacro’.

Si tratta di una silloge di brani concepiti in un periodo tormentato per la liturgia cattolica, quella del sofferto passaggio dal forte influsso del melodramma operistico alle rinnovate severità auspicate dal cosiddetto movimento ceciliano e soprattutto dal Motu proprio ‘Inter sollicitudines’ di Papa San Pio X. Un interessante excursus che prevederà anche una prima esecuzione, almeno per i nostri dintorni: il mottetto Credidi a cappella.