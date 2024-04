’Live at the Village Vanguard’ . Mark Turner torna al Torrione con l’album registrato dal vivo

Oggi torna al Torrione in qualità di bandleader Mark Turner per presentare “Live at the Village Vanguard” accompagnato da Jason Palmer alla tromba, Joe Martin al contrabbasso e Jonathan Pinson alla batteria.

Oggi, alle 21.30, Mark Turner Quartet. Mark Turner, sax tenore - Jason Palmer, tromba - Joe Martin, contrabbasso - Jonathan Pinson, batteria. Mark Turner, oggi nel pieno della maturità artistica, torna al Torrione in qualità di bandleader per presentare “Live at the Village Vanguard”, il suo nuovo album registrato dal vivo nel tempio della musica jazz newyorchese. Il gruppo è composto dal giovane Jason Palmer, nuovo nome di punta della tromba jazz, dal compagno di Turner di mille avventure Joe Martin al basso e dall’astro nascente del jazz drumming, Johnathan Pinson.