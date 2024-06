Live show e concerti, torna la Fiera di Santa Croce

La 359esima fiera di Santa Croce che si terrà a Codigoro dal 6 al 10 settembre sarà dedicata alla "Bellezza" e l’ospite d’onore sarà il famoso giornalista, conduttore televisivo del programma Generazione di Bellezza Emilio Casalini. "Grazie alla quale tante donne e uomini - ha detto il sindaco Alice Zanardi assieme ad alcuni assessori - hanno impreziosito il nostro pianeta". Ieri mattina si è alzato il velo, anche sulla prossima edizione del Codishow, 5 concerti, tutti gratuiti che si svolgeranno nella centralissima piazza Matteotti, con musiche per tutti i gusti. Aprirà il 6 Mida, uno dei rapper più acclamati dai giovani, forte del successo conseguito nel 2023 con la partecipazione al talent televisivo "Amici", col suo repertorio e il brano tormentone dell’estate "Que pasa". La sera successiva si esibiranno i Velvet Dress, da oltre 20 anni, band di riferimento, in Italia, ma anche in Europa per gli estimatori degli U 2, autentica leggenda del rock. La cover band sta portando in lungo e in largo per l’Europa la passione per la musica degli U 2. Domenica 8 settembre, si passa alla musica degli anni ‘90, con le più grandi hits dell’epoca. Con "Voglio tornare negli anni ’90", approda anche a Codigoro il live show dai mille effetti speciali, tra stelle filanti, coriandoli, laser show.