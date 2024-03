"Livelli ancora ok, grazie al Cavo Napoleonico"

"E’ transitata nelle ultime ore la piena del Reno ed i livelli del fiume non hanno superato ad Argenta il livello dell’area golenale", spiegano i tecnici del Consorzio della Bonifica Renana. "Questo è anche dovuto al fatto – precisano – che la Regione nei giorni scorsi ha aperto lo scolmatore di accesso al Cavo Napoleonico, dirottando parte delle acque di piena del Reno nel fiume Po. Il reticolo dei canali artificiali di bonifica si sta riempiendo e da mercoledì sono attive le pompe di sollevamento e le strutture idrauliche sia a Saiarino per la gestione delle piogge accumulate nei canali della Botte e Lorgana, sia a Valle Santa per i canali Garda e Menata". Gli impianti lavorano in bassa intensità ed sono già stati immessi oltre un milione di metri cubi di pioggia nelle casse di espansione consortili del Bassarone (capacità 2,75 milioni di metri cubi) e di Valle Santa (capacità 8,25 milioni di metri cubi). Si tratta di due delle casse originarie di sistema del reticolo artificiale della Bonifica Renana. Nel nodo idraulico di Argenta (che chiude il bacino della pianura a sud tra Reno e Idice) il Consorzio Bonifica Renana dispone per l’accumulo in caso di piena anche delle casse di Campotto (capacità 12,75 milioni di metri cubi), Prato di Valle Santa (2 milioni), Punta Signana (1,25 milioni di metri cubi), Prato Levante (0,9 milioni), Lugo (0,476 milioni) e il Bosco del Traversante (3 milioni). Complessivamente nelle casse di espansione consortili di Argenta che ospitano anche la VI stazione del Parco del Delta del Po si possono accumulare oltre 31 milioni di metri cubi di pioggia in attesa che il livello di piena del Reno scenda. Il Consorzio della Bonifica Burana ha predisposto i turni di servizio a presidio del funzionamento degli impianti. Sono in funzione l’impianto Pilastresi con 1 / 2 gruppi; l’impianto Bondeno Palata. L’impianto Santa Bianca al momento scarica ancora a gravità ma si prevede che a breve le paratoie automatizzate si chiuderanno. Durante tutto il fine settimana, in previsione delle precipitazioni attese e delle indicazioni della Protezione Civile, il personale del Consorzio sarà costantemente presente per sorvegliare il territorio.