Livelli del Po in crescita. Incrementi previsti anche per gli affluenti

Sulla base dei dati relativi alle precipitazioni avvenute e in corso nonché di quelle previste a partire dalla serata di ieri, nel settore occidentale, viene stimato che nell’arco delle prossime 24 – 36 ore il Po torni a subire un incremento dei livelli anche nei tratti più a valle, nel corso delle prossime giornate. L’innalzamento dei livelli del Po potrà interessare le aree golenali e richiede in generale l’adozione di comportamenti prudenti. In Emilia-Romagna, sulla base delle previsioni di pioggia potranno verificarsi rapidi incrementi dei livelli idrometrici degli affluenti dell’Emilia occidentale e centrale, con possibili superamenti della soglia 2 (criticità moderata, colore arancione). Il Servizio di piena centrale Aipo e gli uffici Aipo territoriali proseguiranno nelle attività di monitoraggio e controllo dei livelli e delle arginature, al fine di prevenire eventuali criticità, in coordinamento con i sistemi locali e regionali di protezione civile.