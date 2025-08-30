"ll pampapato, porcheria". Fuoco di fila su Massari: "Un simbolo, non si tocca"

Iginio Massari, maestro dei maestri pasticcieri, è a Vigarano sul set allestito da Tulpa Studio. Sono iniziate le riprese per Sweet Home, programma sul mondo dell’alta pasticceria. C’è una pausa, il Maestro si lascia andare a qualche riflessione sulla cucina ferrarese. Boccia il pampapato, salva la salama da sugo, innalza la ricciola. "ll pampapato è una porcheria, è meglio che lo rivediate. Tradizione non vuole dire fare le cose vecchie. Il principio di base è la curiosità e a Ferrara, come pasticcieri, ci sono pochi curiosi". Poi: "La salama da sugo è una delle poche cose che ho apprezzato. Ho mangiato questa mattina una ricciola e direi che è proprio buona". Levati cielo, Ferrara insorge. I cittadini, con lettere e telefonate, esprimono un misto di amarezza e rabbia.

Igles Corelli, maestro della ristorazione, volto noto di Gambero Rosso Channel con il programma ’Il gusto di Igles’, è incredulo. "Si tratta di un dolce della tradizione, tratto della carta d’identità di Ferrara, non mi aspettavo affermazioni di questo tenore. Magari posso dire che è possibile migliorarlo, che deve essere mangiato entro cinque o sei mesi. Perché la frutta secca dopo un certo tempo cambia sapore. Certo, questo sì. Ma certi aggettivi, una stroncatura così non mi trova per nulla d’accordo". Corelli, arrivato alla ribalta tra gli anni Ottanta e Novanta, come chef del mitico ristorante Trigabolo, fa una pausa. Su questo argomento – pampapato sì, pampapato no – ha messo anche un post su Facebook. Spiega ancora: "Certo, tutto si può migliorare. Questo è un discorso che si può condividere. La tradizione può essere cambiata ma è comunque necessario capire che un prodotto non deve essere stravolto".

Massari ha salvato la salama da sugo. "E’ vorrei anche vedere – commenta ancora Corelli –, è un marchio, un segno d’appartenza della nostra provincia. Per me la salama da sugo è inarrivabile, incredibile. Si tratta di prodotti, di cibi che richiedono un’alta qualità degli ingredienti, bisogna saperli fare. Tra l’altro la salama ha un gusto particolare, fuori dai nostri confini deve essere spiegata, va capita. E’ anche questo il senso della cucina, che è cultura, arte. Comunque il mio slogan è ’Viva Ferrara, viva Ferrara sempre’". Un altro faro dell’arte culinaria è Mauro Gualandi. Ha conquistato il premio di miglior pasticciere salato secondo il Gambero Rosso. È dal 1988 che Gualandi, dell’omonima pasticceria ad Argenta, sforna specialità. Alle 4.30 di ogni mattina è in piedi, l’arte culinaria è estro ma anche disciplina. In questi giorni la pasticceria è chiusa. Ci sono progetti nell’aria, non va oltre. "Work in progress", dice. Negli anni Ottanta con alcuni amici – Igles Corelli, Bruno Barbieri e Pierluigi di Diego – faceva parte della brigata del Trigabolo. Sul tavolo è calda la questione del pampapato. "Definire così un prodotto del territorio è fuori luogo, un’invasione di campo, diciamo che è eccessivo. Può piacere, non piacere. Questo va bene, ma descriverlo così non è corretto. Non riesco a capire, Massari dica perché, argomenti le sue affermazioni. E’ giusto fare cambiamenti ma, faccio un esempio, il pampapato deve essere compatto, è una sua caratteristica. Negli anni Settanta e Ottanta si usava il surrogato, adesso il cioccolato. I canditi, noi usiamo lo scorzone d’arancio. Ma oltre non si può andare. Guardiamo a quello che è successo al panettone – e qui proprio Massari è stato artefice del cambiamento – cos’è rimasto di quel dolce che veniva realizzato negli anni Venti, più nulla. Ripeto, il suo giudizio è stato veramente eccessivo". Zucchero, farina, miele, mandorle, pinoli, frutta candita e spezie, una coperta di cioccolato. Tutto qui, ma qualcuno dice ci sia un segreto.