"ll territorio, prezzo altissimo"

"Parlare di ambiente, oggi, significa parlare di futuro, lavoro, salute e giustizia. La transizione ecologica è un passaggio necessario per guardare al futuro. ll nostro territorio ha già pagato un prezzo altissimo alla crisi climatica: dalla siccità alle alluvioni, settori produttivi compromessi, e un’agricoltura sempre più fragile. Per questo la transizione ecologica non può più essere rinviata né subita: va governata con decisione, mettendo al centro i territori, le persone e un’idea chiara di sviluppo sostenibile e giusto", dichiarano Nicola Minarelli, Segretario della Federazione del Partito democratico di Ferrara, e Ilaria Baraldi, Responsabile alla Formazione e Partecipazione politica.