Lo chef Corelli in visita al ’Girone dei Golosi’: "Ho chiesto a Nannini la ricetta del babà..."

E’ stato un compleanno speciale quello del Girone dei Golosi di Cento, che ha visto unirsi in cucina e nel menu, chef Simone Nannini con Igles Corelli, chef stellato tra cucina, memoria e verità, in un incontro sincero che sa di tempo, scelte e ingredienti buoni. Occasione anche per parlare con lui, tra i nomi più importanti della cucina italiana, dei problemi e del futuro della cucina ma anche di come sta la ristorazione ferrarese. "Sono stato a Cento qualche volta e ho amici qui, ma non vengo spesso – racconta –Questa è stata una bellissima occasione e ho trovato Simone Nannini, con il quale mi sono trovato benissimo. Ha una brigata affiatata, e la moglie Veronica, sommelier, è bravissima. Abbiamo cucinato, ci siamo scambiati idee, ricette. È questo il bello. Io gli ho chiesto di darmi la sua ricetta del babà e gli ho detto che il mio piatto con il capriolo se vorrà lo potrà inserire nel suo menu".

"Una bellissima esperienza dove ho imparato molte cose che continuerò ad applicare nella mia cucina. Vederlo lavorare è stato spettacolare – ha detto Nannini – è un’icona della cucina italiana e quest’esperienza di condividere la mia cucina con lui è stata moto positiva, stimolante e da segnare, perchè Corelli che chiede una ricetta a me, non succede tutti i giorni". Condivisione.

"Negli anni ’80 nessuno ti insegnava niente. Dovevi rubare il mestiere. Io ho scelto un’altra strada: se dai, ricevi. Se non dai, non hai nulla indietro – ha detto Corelli che le stelle Michelin le ha conquistate giovanissimo –. La prima a 23 anni, la seconda a 27. Ho bruciato le tappe. Poi ho mollato per 8 o 9 anni. Potevo fare di più, ma ho scelto di vivere, ballare e divertirmi. Poi sono ripartito, ho studiato nuove tecnologie, mi sono rimesso in gioco. E oggi ho ancora più fame. Voglio capire, imparare, cambiare".

Un Corelli che sulla ristorazione di oggi parla chiaro e dice essere in crisi. "Oggi sconsiglio ai giovani di aprire un ristorante. È diventato quasi impossibile. Se vuoi fare le cose in regola, non ci stai dentro. E chi lavora in cucina, nel 96% dei casi, non è felice. È un lavoro pesante, senza certezze, senza futuro – e ha allargato lo sguardo –. Cucinare è arte, ma anche sacrificio. E oggi molti non sono più disposti a sacrificarsi per un mestiere che non restituisce abbastanza. In più, ora la ristorazione non ha più identità: se si andava da Vissani o Pierangelini, avevano una cucina diversa e riconoscibile l’uno dall’altro. Ora questo non c’è più. Ma abbiamo le materie prime migliori del mondo. Il futuro è lì. Nel tornare alle nostre radici".

E appoggia lo sguardo anche sul ferrarese. "Un tempo a Ferrara c’erano due, tre stelle Michelin. Oggi ne è rimasta una sola. È evidente che qualcosa non va – ha detto – Il problema? Dalle persone che lavorano nel territorio. Ferrara ha uno zoccolo duro che non risponde, troppo legati alla tradizione, che è importantissima ma manca la voglia di aprirsi al nuovo. Oltre al fatto che Ferrara, diciamolo, è un po’ fuori mano da raggiungere".

E come vede il futuro della cucina? "L’importante cuoco francese Paul Bocuse diceva che i cuochi italiani, quando si accorgeranno delle loro materie prime, realizzeranno la più grande cucina al mondo. Non ce ne siamo ancora accorti: utilizziamo ancora materie prime non legate ai nostri territori e, ad esempio, andiamo a usare il plancton invece di prendere, in giro per l’Italia, i migliori prodotti che possiamo avere".

