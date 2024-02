Lo choc dei vicini di casa: "Non ci crediamo ancora. Lui non sempre era qui"

"Una tragedia inspiegabile, siamo sconvolti". All’unisono le reazioni incredule di alcuni vicini di casa quando hanno saputo della a morte di Stefano Cavalieri, 60 anni e dell’anziana madre Mirella Graziosi, 87enne, deceduti martedì sera nel rogo che ha distrutto il camper dove vivevano da un po’ di tempo. Tragedia che si è consumata nel parcheggio antistante il superstore Decathlon di via Ferraresi. Madre e figlio dal 2019 risultavano residenti entrambi in via Nanni Loy 7 nella frazione di Santa Maria Maddalena, in una casa in affitto. Nell’appartamento al piano terra, però abitava solo la mamma, che percepiva una pensione, mentre il figlio era il suo ‘caregiver familiare’. La signora era assistita dai servizi sociali del Comune di Occhiobello perché affetta da ipoacusia. Prima di trasferirsi in Veneto, Cavalieri – che lascia una ex moglie e due figli – risultava residente ad Argenta, almeno dal 2016 anche se era nato a Bologna. Al primo piano del complesso plurifamiliare dove risultano residenti Stefano Cavalieri e Mirella Graziosi, incontriamo Maria Laura, una vicina che ha appreso della tragedia nelle prime ore di ieri.

"Sono davvero senza parole e profondamente dispiaciuta, non riuscivo a credere quanto è successo. L’ho saputo poco fa dopo che aver letto sui giornali di questo camper distrutto da un incendio; poi mi hanno riferito che erano i nostri vicini". Maria Laura prosegue raccontando il rapporto di conoscenza con loro. "Nell’appartamento abitava principalmente la mamma, persona tranquilla: la vedevo fuori nel suo giardino, poi ci salutavamo ogni volta con grande cordialità. Stessa cosa con il figlio, il rapporto era normale, educato con ‘buongiorno’ e ‘buonasera’, seppure lui non fosse sempre presente nell’appartamento. Andava e veniva con il suo camper, stava alcuni giorni e poi andava via. Assisteva la madre, portandole anche la spesa".

Sugli ultimi giorni la vicina spiega ancora che "onestamente era un po’ che vedevamo tutto chiuso in casa ed anche il camper non c’era da venerdì scorso, poi abbiamo saputo di quanto accaduto e siamo rimasti basiti". Sul balcone del primo piano dell’appartamento confinante dove abitavano madre e figlio, un’altra vicina, Anna, spiega e conferma: "Il figlio andava e veniva con il camper, si vedeva quando c’era in quanto era parcheggiato sulla via (nella foto a sinistra). La signora Mirella era molto buona e ci si salutava spesso seppure uscisse poco. Dispiace davvero molto per quanto successo". Cavalieri attualmente aveva una compagna.