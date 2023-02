Lo Hobbit, un viaggio inaspettato

A settembre il nostro istituto ci propone uno spunto di riflessione che ci accompagna nell’arco dell’anno scolastico. Quest’anno tutto è partito dal film Lo Hobbit, un viaggio inaspettato. Quando leggiamo un libro e poi guardiamo un film tratto dallo stesso, rimaniamo a volte delusi, perché sono due modi diversi di raccontare la stessa storia. Anche nel caso del libro e del film Lo Hobbit troviamo molte differenze, ad esempio, la lunghezza della versione cinematografica: il regista Peter Jackson, per realizzare il film, ha dovuto infatti usare molta immaginazione, aggiungere scene, inventare personaggi e descrivere in modo più emozionante le vicende. La storia di base non è stata modificata, ma alcune scene sono state descritte in modo diverso. Bilbo Beggins è nel suo giardino, quando arriva lo stregone Gandalf che gli propone di partecipare ad un’avventura, ma lo Hobbit rifiuta. Quella sera arrivano a casa sua dei nani che vogliono riconquistare la loro patria Erebor; chiedono al mezzo-uomo di partecipare al viaggio, ma Bilbo rifiuta e così i nani partono senza di lui, ma all’ultimo decide di seguirli. Dopo aver attraversato le montagne, Bilbo ed i nani entrano nelle profondità dove sconfiggono il malvagio capo orco, ma durante la battaglia lo Hobbit cade in una cavità. Qui incontra una creatura di nome Gollum e, dopo avergli sottratto l’ Anello vincendo gli indovinelli, si ricongiunge agli amici in una foresta, ma una altro pericolo incombe: Azog Il Profanatore. La compagnia dello Hobbit parla con il re degli elfi e inizia il viaggio nella Terra di Mezzo, riportando i nani nell’antico regno. Gli elementi di diversità tra libro e film, dalla lunghezza delle scene dedicate ad un certo passaggio del libro sino all’azione di personaggi che nel libro sono secondari, mentre nel film hanno ruoli più importanti, non sono di secondaria importanza e ci permettono di capire come registi affermati si cimentino con le trasposizioni cinematografiche di libri che, da generazioni, sono diventati punto di riferimento per tanti giovani. e che insegnano che attraverso le prove della vita, riusciamo ad arrivare a cogliere il senso di noi. Il film è per noi più immediato, gli effetti speciali rendono appassionante la visione, che permette di cogliere meglio le dinamiche del libro, di cui comunque consigliamo la lettura che vogliamo rilanciare a ragazzi che, come noi, credono ancora che ci possano essere modelli da seguire ed esempi da emulare.