Lo salvarono dal suicidio: militari premiati

Nella giornata di ieri il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Alessandro Di Stefano, ha visitato la Compagnia Carabinieri di Copparo.

Nell’occasione l’alto ufficiale dell’Arma ha incontrato due Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Copparo, protagonisti di un salvataggio di un aspirante suicida che, il 27giugno scorso, aveva tentato di togliersi la vita chiudendosi nella propria autovettura e facendo in modo che l’abitacolo venisse saturato dai gas di scarico, per condurre i quali aveva collegato un tubo di gomma direttamente alla marmitta. Il rapido intervento dei militari, avvenuto in soli sette minuti, ha permesso all’uomo di essere dapprima estratto dall’abitacolo e poi di poter ricevere le prime manovre di rianimazione da parte dei Carabinieri stessi, in attesa che i sanitari, successivamente intervenuti, trasportassero il malcapitato prima a Cona e poi all’ospedale di Ravenna. Una storia a lieto fine, per la quale il Colonnello Di Stefano ha consegnato ai due militari l’encomio del Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, Generale di Brigata Scandone, quale riconoscimento della generosità e del sincero altruismo da loro dimostrato.