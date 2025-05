Lo sbarco dei sapori doc: "Vi porto Dispensa Emilia. La tradizione trova spazio"

"Dispensa Emilia finalmente approderà anche nella nostra città. Così, dopo essere riusciti a inserire nel menù la tenerina ferrarese come portata principale, potremo rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione con un brand in grande espansione". Marco Matteucci, comproprietario dell’impresa Rizzati, leader nel mondo dei dolciumi ad anticipare al Carlino la notizia di un’imminente apertura nella nostra città di un punto ristoro del celebre franchising che valorizza i piatti della tradizione culinaria emiliano-romagnola. A questo si aggiunge un elemento, ossia la caratterizzazione, targata made in Ferrara, della parte dei dessert.

Matteucci, quando aprirà Dispensa Emilia nella nostra città?

"Non abbiamo ancora una data precisa, ma penso sia abbastanza imminente. Così come non ci sono certezze sulla localizzazione del punto vendita anche se si possono formulare alcune ipotesi".

Quali potrebbero essere le location adeguate per una realtà come quella?

"Dispensa Emilia, da sempre, apre i propri punti vendita nei centri commerciali. Per cui le ipotesi più accreditate sono che possa individuare la sede o alla Coop Il Castello o nei pressi di Iper Tosano".

La collaborazione fra Rizzati e Dispensa Emilia quando inizia?

"Ormai un paio di anni fa. Peraltro noi forniamo tutti i cinquanta punti vendita e, a maggior ragione adesso che approdano a Ferrara, siamo pronti a rafforzare ulteriormente questa collaborazione".

Qual è il prodotto che fornite?

"Noi abbiamo prodotto una tenerina, proprio per Dispensa Emilia, da settanta grammi. Il dolce della tradizione ferrarese, secondo la ricetta classica targata Rizzati, è diventato in questo modo il dessert principe dei menù a tutte le latitudini. Questo ci inorgoglisce particolarmente, non solo perché riusciamo a portare una ricetta ferrarese in tutti i punti vendita sparsi per l’Italia ma perché siamo gli unici fornitori con i quali Dispensa ha deciso di realizzare un’operazione di co-branding. Per cui, in termini comunicativi, è molto importante".

Di quante tenerine rifornite i diversi punti vendita?

"Rizzati rifornisce direttamente Dispensa Emilia in maniera centralizzata. È poi l’azienda che disloca i prodotti nei vari punti vendita. In termini quantitativi, lo scorso anno abbiamo consegnato oltre 100mila ‘pezzi’. Ma la prospettiva è quella di crescere ancora di più".

State pensando a una diversificazione dei prodotti da offrire?

"La diversificazione è sempre una dei nostri punti di forza. Tant’è che abbiamo realizzato anche la tenerina alla banana e una alla zucca. Però, la ricetta tradizionale resta il vero must".

Dispensa Emilia è una realtà che, sempre di più, è in crescita.

"Sì, ha appena aperto due punti vendita: uno a Forlì e un altro a Ravenna. L’obiettivo dell’azienda è quello di aprirne, complessivamente, sessanta a livello nazionale e, nel 2026, aggredire anche il mercato estero. Ma, al di là della crescita dell’azienda in senso stretto, è importante il network che si crea attorno a Dispensa e ai contatti che vengono creati".

In che termini?

"Grazie a Dispensa, siamo entrati in contatto con Surgital e ora siamo diventati fornitori del nuovo franchising Cà Pelletti. Il punto di riferimento resta il fondo che è proprietario anche di Eataly, di cui siamo partner da diverso tempo".